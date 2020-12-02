Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

02.12.2020 07:26 | Son Güncelleme: 02.12.2020 07:31

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bu kapsamda, dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından, İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı

Toplu taşıma ve özel araçlar, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda hareketlilik oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

İlgili Haberler

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Osman Kavala Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Şenol Güneş Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 07:31:45. #1.15#
title