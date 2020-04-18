Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi - Haberler
Bursa, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı.

18.04.2020 01:05 | Son Güncelleme: 18.04.2020 01:05
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Bursa'nın en işlek caddeleri havadan böyle görüntülendi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi. Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Saat 00.00 olmasıyla Bursalılar evlerine çekilirken, Bursa'nın en işlek caddelerinden olan, Altıparmak, Heykel ve Setbaşı sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri kontrol noktaları oluşturarak Bursalılara sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Ercüment Ovalı 'Hayat kurtarabilir' dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip zerdeçalı tavsiye etti
Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ümit Besen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Nisan Çocuk Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 01:20:00. #1.15#
title