Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'da başladı.

30.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:48

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'da başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde yoğunluk oluştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması 14 Büyükşehir ve Zonguldak'da saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetimler de başladı. Trafik polisleri dubalama çalışması ile trafiği tek şeride düşürdükten sonra sürücü ve yolcuların belgelerini denetlemeye başladı. Yayınlanan genelgedeki muaf olan kişiler kimlik ve gerekli belgeleri gösterdikten sonra yollarına devam ederken; kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Altunizade mevkisine kadar oluşan yoğunluğun ilerleyen dakikalarda son bulması bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

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