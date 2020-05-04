Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi; İstanbullular sokağa döküldü
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi; İstanbullular sokağa döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi; İstanbullular sokağa döküldü
04.05.2020 02:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 02:10

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi; İstanbullular sokağa döküldü 1 Mayıs'da başlayan ve üç gün devam eden sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi; İstanbullular sokağa döküldü

İSTANBUL - 1 Mayıs'da başlayan ve üç gün devam eden sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak da başlamıştı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Mayıs gecesi başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından megakent İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolunda hareketlilik görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın sona ermesinin ardından görüntülendi

İki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından görüntülendi. Araç trafiğinin gözlemlediği köprü de sürücüler iki yaka arasında geçiş yaptı.

Benzin istasyonlarında yoğunluk yaşandı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yağmurlu havaya aldırış etmeyen İstanbullular soluğu yollarda aldı. Benzin istasyonlarında kuyrukların oluştuğu gözlemlenirken polis ekipleri vatandaşlara sık sık sosyal mesafeyi hatırlatan anonslar yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi; İstanbullular sokağa döküldü

Kaynak: İHA

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