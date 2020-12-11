Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, denetimler sürüyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, denetimler sürüyor

11.12.2020 05:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 06:07
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, denetimler sürüyor

KORONAVİRÜS vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasındaki denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek kontrol edildi.

KORONAVİRÜS vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasındaki denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek kontrol edildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlenirken, uygulama saat 05.00 itibariyle sona erdi.

  Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Uygulama kapsamında İstanbul'da polis ekipleri birçok noktada denetim yaparak, vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti. Polis, belgelerde bulunan isimlerle araçtaki kişilerin isimlerini de karşılaştırdı. Ayrıca polis, sürücülere maske takmaları yönünde uyarılarda da bulundu.


- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, denetimler sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, denetimler sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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