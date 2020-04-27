Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu
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Bayrampaşa, Zonguldak, İstanbul, Haber

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu Bayrampaşa Halinde gece saatlerinde yoğunluk yaşandı 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

27.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 03:04
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

Bayrampaşa Halinde gece saatlerinde yoğunluk yaşandı

İSTANBUL - 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından İstanbul Bayrampaşa'daki halde marketçilerin ve pazar esnaflarının ürün almak için oluşturduğu yoğunluk görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.

4 gün boyunca devam olan sokağa çıkma kısıtlamasında 64 milyona yakın vatandaş evinde kalmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasından önce marketlerde ve pazarlarda yoğunluk oluşmuştu. Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu yoğunluk görüldü.

Hale ürün almak için gelen market ve pazar esnafı araçlarının araç yoğunluğu uzun kuyruk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İHA

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