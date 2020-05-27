Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - 2
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - 2

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA - RAMAZAN Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da vatandaşlara sokaklara akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - 2
27.05.2020 02:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:47

Soner HASIRCIOĞLU - Ertan KILIÇ - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA - RAMAZAN Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da vatandaşlara sokaklara akın etti. Birçok noktada trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri denetlemelere devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da vatandaşlar sokaklara akın etti. Yollar araçlarla doldu. Kentin bazı noktalarında ise yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik polisleri evrak kontrolü için koydukları dubaları kaldırarak şeritleri trafiğe açtı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki araç trafiği havadan görüntülendi. 

Ayrıca, Taksim, Şirinevler ve Gaziosmanpaşa'da da vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Adem Kazanasmaz, "Dört gündür bayramı evde kutladık. Vakit geldi açıldı, bir de dışarıdan hava alalım, bayramda dışarıda olmadığımızdan gece dışarının havası nasıl. Bayram bitti neticede son havamızı alalım. Bayramda herkes içeride, anneden babadan uzak, herkes malum Türkiye'nin hali belli. Yine devletimizden Allah razı olsun, çok sıkı önlemler aldı. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buruk bir bayram olsa da her şey bizler için, vatandaş için. Allah böyle şeylerin tekrarını nasip etmez inşallah" şeklinde konuştu.

"İNŞAALLAH KURTULURUZ"

Kalp hastası olduğu için her gün en az üç, dört kilometre yürümesi gerektiğini belirten Engin Arı ise, "Öyle bir meydana doğru çıkıp hava almak istedim. Evde kapalıydık dört gün boyunca. Bir de tek başıma yaşıyorum bayağı sıkıntılıydı. Öyle bir dolaşıp tekrar eve gidip yatacağız yani. Bayramdan bir şey anlamadık ki, ruh çökmüş herkes morali bozuk, kimseyle görüşemiyoruz. Bizim öyle interaktif sistemlerimiz de yok gençler gibi. Öyle boğulduk, çok sıkıcıydı. 64 yaşındayım, hayatımda yaşadığım en sıkıcı, en daralmış, kendimi en yalnız hissettiğim bayramdı. Yani bambaşka bir dünyaya düşmüş gibiyim, gerçek dünyamda değilim. Çok zor, şu an biraz nefes aldım. Bir de sürekli yürüyen bir insanım kalp hastasıyım, benim, her gün üç, dört kilometre yürümem lazım. Bu engellendiği zaman daralıyorum, psikolojim bozuluyor. İnşallah biter bu işler, bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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