SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - 2 RAMAZAN Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da vatandaşlara sokaklara akın etti.

RAMAZAN Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da vatandaşlara sokaklara akın etti. Birçok noktada trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri denetlemelere devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da vatandaşlar sokaklara akın etti. Yollar araçlarla doldu. Kentin bazı noktalarında ise yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik polisleri evrak kontrolü için koydukları dubaları kaldırarak şeritleri trafiğe açtı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki araç trafiği havadan görüntülendi. Ayrıca, Taksim, Şirinevler ve Gaziosmanpaşa'da da vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

- İstanbul

Kaynak: DHA