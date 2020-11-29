Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
29.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:35
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezinin drone ile görüntülenmesi İZMİR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiİZMİR - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezinin drone ile görüntülenmesi İZMİR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İZMİR - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez