SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ Tüm Türkiye'de LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı.

Tüm Türkiye'de LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sonlandı. Cevizlibağ'da kısıtlamanın hemen bitiminde vatandaşın dışarı çıktığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav sebebiyle bugün tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sabah saatlerinde İstanbul'da ana yolların ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle ise vatandaşlar kendini dışarı attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde araç yoğunluğu oluştu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne de kısıtlamanın kalmasının ardından gelenler oldu. Esenyurt Meydanı'ndaki banklarda oturanlar dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA