Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - BURSA/ESKİŞEHİR/
Şehirden detay görüntüler BURSA/ESKİŞEHİR/BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
26.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:55
Şehirden detay görüntüler BURSA/ESKİŞEHİR/BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA