Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
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Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

16.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:43

Karaman'dan görüntü Cadde ve sokaklardan görüntü - Karaman Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Karaman'dan görüntü

Cadde ve sokaklardan görüntü - Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Ekipler kentin muhtelif yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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