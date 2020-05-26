Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Bingöl kent merkezinin havadan görüntüleri BİNGÖL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Bingöl'de, cadde, sokak ve mahalleler havadan görüntülendi.
26.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:10
Bingöl kent merkezinin havadan görüntüleri BİNGÖL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Bingöl'de, cadde, sokak ve mahalleler havadan görüntülendi.
Kaynak: AA