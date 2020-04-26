Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Taksim Meydanı İstiklal Caddesi Sultanahmet meydanı Ayasofya Eminönü meydanı Yeni Cami Galata Köprüsü Bağdat Caddesi Caddebostan Sahili Kadıköy Boğa heykeli Salacak Sahili Üsküdar Meydanı İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının...
26.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:05
Taksim Meydanı
İstiklal Caddesi
Sultanahmet meydanı
Ayasofya
Eminönü meydanı
Yeni Cami
Galata Köprüsü
Bağdat Caddesi
Caddebostan Sahili
Kadıköy Boğa heykeli
Salacak Sahili
Üsküdar Meydanı İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA