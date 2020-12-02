Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi

02.12.2020 06:08 | Son Güncelleme: 02.12.2020 06:17
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi

Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarı ile sona erdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarı ile sona erdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele için alınan yeni kısıtlama kararı dün akşam saat 21.00'de uygulanmaya başlandı. Alınan yeni karara göre hafta içi  her gün akşam saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları ise Cuma günü saat 21.00'da başlayan kısıtlamalar Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek.

Bu kapsamda uygulanmaya başlanan kısıtlamalarda ilk gün bu sabah saat 05.00 itibari ile sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, D-100 Karayolu VE Taksim'de hareketlilik başladı.

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- İstanbul
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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