SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT 05.00'DE SONA ERDİ
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT 05.00'DE SONA ERDİ

03.12.2020 06:02 | Son Güncelleme: 03.12.2020 06:06
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT 05.00'DE SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR / İstanbul DHAKorona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05: 00 itibariyle sona erdi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR/ İstanbul DHA

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05: 00 itibariyle sona erdi. 9 saatlik kısıtlamanın ardından trafikte araç sayısındaki artış dikkat çekti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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