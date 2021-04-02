Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)
Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu