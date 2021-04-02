Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da başlayacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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