Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
20.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:39
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan