Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
26.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:20
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan