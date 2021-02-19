Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:01
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan