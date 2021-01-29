Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)

29.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:13

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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