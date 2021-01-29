Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı (2)
29.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:13
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın