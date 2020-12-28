Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı
28.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:55
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın