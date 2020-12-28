Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı

28.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:55

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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