Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da kısmi kalabalık
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da kısmi kalabalık

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda 1, 2 ve 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'daki yol, cadde ve mahallelerde kısmi kalabalık gözlemlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da kısmi kalabalık
30.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:54

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda 1, 2 ve 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'daki yol, cadde ve mahallelerde kısmi kalabalık gözlemlendi.

Trafik yoğunluğu il genelinde öğle saatlerinde yüzde 18-20 civarında ölçülürken, TEM ve E-5 ile Eminönü-Bakırköy sahil yolunda trafiğin akışkan olduğu görüldü.

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, turizmin ve ticaretin merkezi yerlerinden Eminönü'ne öğle saatlerinde gelmeye başladı. Bölge, önceki günlere göre daha kalabalıktı.

Mısır Çarşısı'nın yanındaki süt ürünleri satan sokakta esnaflık yapan Murat Kaya, günün hareketli başladığını ve insanların önceki günlere göre daha fazla alışveriş yaptığını söyledi.

Kaya, koronavirüs salgını boyunca ekonomik olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Kira ödemelerimiz sıkıştı ve özellikle Eminönü'nde ticaret bitme noktasına geldi. Havalar ısınınca kalabalık artıyor ister istemez. Bugün en azından biraz satış yapmayı umut ediyoruz. Gelen vatandaşların neredeyse tamamı maske kuralına da uyuyor." diye konuştu.

Eminönü'ne gelen vatandaşlardan Emel Durmuş ise hijyen kurallarına dikkat ederek kendi aracıyla alışveriş için geldiğini, alışverişin ardından hemen eve döneceğini söyledi.

Ayrıca Zeytinburnu, Bahçelievler ve Şirinevler'de de alışveriş yapmak için dışarı çıkan vatandaşların tamamına yakınının maskeli olduğu, zaman zaman banka ve market önlerinde sıra oluştuğu görüldü.

Tarihi Yarımada'nın Sultanahmet Camisi ve Ayasofya civarında ise sakinlik hakim. Turistlerin olmaması nedeniyle birçok esnafın kepenk kapattığı bölgede ticari faaliyetlerde büyük bir azalma olduğu gözlemlendi.

Taksim, Beşiktaş ve Şişli'de ise öğle saatlerinde cadde ve sokaklar hareketlenmeye başladı. Banka ve market önlerinde zaman zaman uzun sıralar oluştu.

Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı üzerinde ise trafikte kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ramazan ayı münasebetiyle bugün market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs'ta ise market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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