Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara'da sessizlik hakimdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Ankara'da herhangi bir yoğunluğun olmadığı gözlemlendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Ankara'da herhangi bir yoğunluğun olmadığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Genelgeye göre, kısıtlama başlamadan önce saat 23.00'e kadar açık olan marketlerden bazı vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı gözlendi.

Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade ve Ulus Meydanı gibi yerlerde yoğunluk görülmedi

Kaynak: AA