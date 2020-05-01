Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde 52 bin 350 personelle eş zamanlı...

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde 52 bin 350 personelle eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sosyal mesafe kuralının bozulabileceği düşünülen yerlerde yapıldı. Covid- 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği denetlendi. Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığına bakıldı. Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da kontrol edildi.

52 bin 350 personel katıldı

82 İlde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur uygulamasına, 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı. Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 şahıs gözaltına alındı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Kurallara uymayan 3 bin 851 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı

Uygulamada 213 bin 325 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 146 toplu taşımaya, 53 ticari taksiye ve 3 bin 652 diğer araçlara olmak üzere toplam 3 bin 851 araç sürücüsüne idari işlem gerçekleştirildi. 10 bin 408 park bahçe, 2 bin 946 mesire yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine veya sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA