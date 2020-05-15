Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı pazarda ürünler elle seçildi Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşların akın ettiği pazarlarda soyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı pazarda ürünler elle seçildi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşların akın ettiği pazarlarda soyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde görüntülerin oluştuğu pazarlarda ürünlerin elle seçildiği, bir çok vatandaşta maske takmadığı görüldü.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Kağıthane Gültepe'de kurulan semt pazarına akın etti. Binlerce insanın geldiği ve iğne atsan yere düşmeyecek olan pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve birçok vatandaşın maske takmadığı pazarda, ürünler elle seçilip poşetlere konuldu. Tüm uyarıları rağmen pazarlara akın eden vatandaşlar canlarını hiçe saydı.

Kaynak: İHA