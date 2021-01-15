Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı

15.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:56

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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