Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
22.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:39

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için uygulama kararı aldığı 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlıyor. Her bayram arefesinde mezarlıklarda yaşanan yoğunluk ise kısıtlama nedeniyle bir gün erken yaşandı.

Türkiye genelinde uygulanacak kısıtlama nedeniyle arefe ve bayram günlerinde mezarlıkları ziyaret edemeyecek olan vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyan vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Gözü yaşlı aileler çocuklarıyla birlikte Kuran-ı Kerim ve dualar okuyarak mezarlıkları temizlediler.

"Buraya onlara rahmet dilemeye geldik kısıtlama öncesi"

Kısıtlama öncesi mezarlığa gelen Özgür Solmaz, "Her zaman bayramlarda vefat eden yakınlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı erken ziyaret ettik. Bunu da bir ibadet olarak görüyoruz. Buraya onlara rahmet dilemeye geldik kısıtlama öncesi" dedi.

"Birinci günü gelsek daha güzel olurdu"

Birinci günü gelmeyi isteyen Ziya Açıkel, "Yarın yasak olduğu için bugün gelelim mezarlığımızı ziyaret edelim dedik. Şu an burada benim babam, dedem ve amcam var. Birinci günü gelsek daha güzel olurdu. Ama yine de bugün de gelip dini vazifemizi yapalım" şeklinde konuştu.

"Kısıtlamadan önce gelip bayramlaşmak istedik"

Kısıtlama öncesi mezarlığa gelip bayramlaşmak isteyen Serpil Yılmaz, "3 aydır ziyarete gelemiyoruz özledik ve ziyaret etmek istedik. 4 günde sokağa çıkma kısıtlaması var. Kısıtlamadan önce gelip bayramlaşmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Arefe günü gelsem daha güzel olurdu"

Arefe günü gelmek isteyen Fatma Dağızhan, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugünden geldim. Arefe günü gelsem daha güzel olurdu ama bugün de cumanın hürmetine güzel oldu" dedi.

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlık ziyaretine gelen Raşit Orhan, "Normalde arefe günleri gelinir aslında adetlerimiz öyledir. Bir de fırsat olursa bayramın ilk günleri gelinir ama sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugünden gelip ziyaretimizi yapalım dedik. Mezarlarımızı yıkayıp dualarımızı ettik. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Mezarlık ziyaretine gelen Huri Çelikkaya ise, "Sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için bugünden gelmeyi tercih ettik. Bir de Cuma günleri özellikle gelmek isteriz. Gelip duamızı edip kabristanımızın da temizliğini yaptık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Bergüzar Korel Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:39:01. #1.14#
title