Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

31.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:26

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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