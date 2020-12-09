Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

09.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:53

Son dakika haber: İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamaya kısa bir süre kala trafiğin azaldığı dikkati çekerken, yoğunluk yüzde 20'ler civarına düştü.

Kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul'da D 100 Karayolu Haliç-Beylikdüzü, TEM Otoyolu Hasdal-Halkalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişi ile D 100 Karayolu Göztepe-Maltepe mevkilerinde yoğun akıcı trafik görüldü.

Polis ekipleri, D100 ve TEM karayollarının belirli noktalarında denetim hazırlıklarını tamamlarken, bazı duraklarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Beykoz ve Çekmeköy'de birçok vatandaş kısıtlama öncesi market, fırın ve benzinliklerde yoğunluk oluşturdu. İki ilçede saat 21.00'e yaklaşırken cadde ve sokaklardaki hareketliliğin sona erdiği gözlendi.

Avcılar ve Esenyurt'ta meydan ve caddelerdeki yoğunluk akşam saatlerinden kısıtlama başlangıcına kadar azalırken, bankların etrafının da bariyerlerle çevrildiği dikkati çekti.

Kentte paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği saat 21.00 sularında artarken, esnafın çoğunlukla saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapattığı görüldü.

Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gencebay Gür

İlgili Haberler

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Ersoy İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:57:46. #1.15#
title