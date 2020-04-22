Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi
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Esenyurt, Haber

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti.

22.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:08
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir marketin dolup taşan otoparkı ve hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul dahil 31 şehirde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar Pazar, çarşı ve marketlere akın etti. Esenyurt'ta bulunan büyük bir marketin otoparkı ise araçlarla doldu taştı. Dolup taşan market otoparkı drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar market içine sırayla alındığı görüldü. İçeriye giren vatandaşların ateşleri tek tek ölçüldü.

Kaynak: İHA

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