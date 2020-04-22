Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi
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Esenyurt, Güncel, Haber

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti.

22.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:01
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir marketin dolup taşan otoparkı ve hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul dahil 31 şehirde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar Pazar, çarşı ve marketlere akın etti. Esenyurt'ta bulunan büyük bir marketin otoparkı ise araçlarla doldu taştı. Dolup taşan market otoparkı drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşların market içine sırayla alındığı görüldü. İçeriye giren vatandaşların ateşleri tek tek ölçüldü.

(Murat Delice/İHA)

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dolup taşan market önü, drone ile görüntülendi

Kaynak: İHA

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