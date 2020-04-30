Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu - DİYARBAKIR Merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze-meyve hali Sebze ve meyvelerden görüntü Sur ilçesinden görüntü Kuruyemiş satışı yapılan iş yeri Kuruyemiş görüntüleri Sur ilçesinde kuruyemiş işleten esnaf Umut Arslanalp'ın konuşması Vatandaşların tedbirlere uyması için yapılan anonslar DİYARBAKIR...

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze-meyve hali Sebze ve meyvelerden görüntü Sur ilçesinden görüntü Kuruyemiş satışı yapılan iş yeri Kuruyemiş görüntüleri Sur ilçesinde kuruyemiş işleten esnaf Umut Arslanalp'ın konuşması Vatandaşların tedbirlere uyması için yapılan anonslar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gıda satışı yapılan yerlerde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kaynak: AA