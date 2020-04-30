Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu - DİYARBAKIR
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze-meyve hali Sebze ve meyvelerden görüntü Sur ilçesinden görüntü Kuruyemiş satışı yapılan iş yeri Kuruyemiş görüntüleri Sur ilçesinde kuruyemiş işleten esnaf Umut Arslanalp'ın konuşması Vatandaşların tedbirlere uyması için yapılan anonslar DİYARBAKIR...
30.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:35
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze-meyve hali
Sebze ve meyvelerden görüntü
Sur ilçesinden görüntü
Kuruyemiş satışı yapılan iş yeri
Kuruyemiş görüntüleri
Sur ilçesinde kuruyemiş işleten esnaf Umut Arslanalp'ın konuşması
Vatandaşların tedbirlere uyması için yapılan anonslar
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gıda satışı yapılan yerlerde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: AA