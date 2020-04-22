Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle Üsküdar Balıkçılar Çarşısı ve Çengelköy'de gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle Üsküdar Balıkçılar Çarşısı ve Çengelköy'de gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında gece yarısından itibaren İstanbul'un da arasında yer aldığı 31 kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazanın başlayacak olması dolayısıyla Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda ve Çengelköy'de gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk yaşanıyor.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların maske ve eldiven taktığı görüldü.

Alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda esnaf tarafından uyarılırken, vatandaşlar dükkanlara sırayla alındı.

Öte yandan Üsküdar Meydanı ve Çengelköy-Beykoz hatlarında trafik yoğunluğu da oluştu. Vatandaşların toplu taşıma yerine özel araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü.

Ayrıca kentte bazı vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymadığı, market, PTT şubeleri ve bankaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Kaynak: AA