Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı.

21.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:13

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar yollara döküldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve bağlantı yollarında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. İş çıkış saatinde özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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