Sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca Bebek Sahil hareketlendi Korona virüsle (Kovid-19) mücadele normale dönüşün üçüncü hafta sonunda, sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca Bebek ve Arnavutköy Sahil hareketlendi.

Korona virüsle (Kovid-19) mücadele normale dönüşün üçüncü hafta sonunda, sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca Bebek ve Arnavutköy Sahil hareketlendi. Vatandaşların gelmesiyle yoğunlaşan sahil drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsle (Kovid-19) mücadelede normale dönüşün üçüncü hafta sonunda pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca Bebek ve Arnavutköy Sahil hareketlendi. Akşam saatlerinde sahile gelen bazı vatandaşlar, yürüyüş yaparken bazıları da alanda balık tuttu. Vatandaşların gelmesiyle yoğunlaşan sahil drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA