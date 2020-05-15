Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar rutin aralıklarla dışarı çıkacak
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Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar rutin aralıklarla dışarı çıkacak

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların, artık rutin aralıklarla sokağa çıkmaları ile ilgili düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar rutin aralıklarla dışarı çıkacak
15.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:50

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların, artık rutin aralıklarla sokağa çıkmaları ile ilgili düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Kayseri Valiliği tarafından düzenlemelerle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesinin uygun görüldüğünü belirten 15.05.2020 tarihli ve 8060 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nın 22.03. 2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 11.00 - 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, İçişleri Bakanlığı'nın 03.04 2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında mezkür genelgeler kapsamında 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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