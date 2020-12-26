Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar kedi ve köpeklere kaldı
26.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:12
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler kedi ile köpeklere kaldı.
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler kedi ile köpeklere kaldı.
Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında hafta sonları tam gün uygulanan kısıtlamada vatandaşlar kısıtlamaya uyup evde kaldı. Kentte cadde ve sokaklar kediler ile köpeklere kaldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı