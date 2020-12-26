Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi Meydanda hakim olan sakinlik TOKAT - Tokat'ta meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi

Meydanda hakim olan sakinlik TOKAT - Tokat'ta meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar