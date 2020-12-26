Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

26.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:18

Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi Meydanda hakim olan sakinlik TOKAT - Tokat'ta meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi

Meydanda hakim olan sakinlik TOKAT - Tokat'ta meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:22:14. #1.15#
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