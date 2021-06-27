Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te vatandaşların büyük çoğunluğunun kısıtlamaya uymasıyla birlikte normal günlere oranla kentte sakinlik hakim oldu.

Bilecik'te vatandaşların büyük çoğunluğunun kısıtlamaya uymasıyla birlikte normal günlere oranla kentte sakinlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kentin en işlek noktalarında ring halinde denetimlerde bulunuyor.

Üniversite adaylarının katıldığı Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı öncesi kısıtlamadan muaf tutulan öğrenci ve aileleri nedeniyle sabah saatlerinde kısmi hareketlilik yaşandı.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk Parkı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda araç ve insan hareketliliği azaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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