Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

"Çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerleri olan Gaziomanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri sokağa çıkan araçları durdurarak izin kağıtlarını sordu. İzin kağıdı bulunmayanlara işlem yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kenti girişlerinde denetim yapıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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