Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Emniyet ekiplerinin vatandaşların izin belgesini ve HES kodunu sorgulaması Kısıtlamadan muaf olan ekmek fırını YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu cadde ve...

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Emniyet ekiplerinin vatandaşların izin belgesini ve HES kodunu sorgulaması

Kısıtlamadan muaf olan ekmek fırını YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:31:48. #1.14#

title