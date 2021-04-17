Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Emniyet ekiplerinin vatandaşların izin belgesini ve HES kodunu sorgulaması Kısıtlamadan muaf olan ekmek fırını YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu cadde ve...