Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Emniyet ekiplerinin vatandaşların izin belgesini ve HES kodunu sorgulaması Kısıtlamadan muaf olan ekmek fırını YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu cadde ve...
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Emniyet ekiplerinin vatandaşların izin belgesini ve HES kodunu sorgulaması
Kısıtlamadan muaf olan ekmek fırını YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul