Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KIRŞEHİR - Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerinde polis ekipleri, denetim gerçekleştirildi.