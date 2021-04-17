Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KIRŞEHİR - Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerinde polis ekipleri, denetim gerçekleştirildi.

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Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

KIRŞEHİR - Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerinde polis ekipleri, denetim gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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