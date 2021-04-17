Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KIRŞEHİR - Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerinde polis ekipleri, denetim gerçekleştirildi.
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
KIRŞEHİR - Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerinde polis ekipleri, denetim gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız