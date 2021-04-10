Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kent merkezinde etkili olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kent merkezinde etkili olan sakinlik

Polis ekiplerinin denetimleri

KAYSERİ - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:21:35. #1.15#
title