Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Son dakika haberi... Kent merkezinde etkili olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kent merkezinde etkili olan sakinlik
Polis ekiplerinin denetimleri
KAYSERİ - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün