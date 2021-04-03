Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "yüksek riskli" kategoride yer alan Isparta'da salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "yüksek riskli" kategoride yer alan Isparta'da salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen