Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "yüksek riskli" kategoride yer alan Isparta'da salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "yüksek riskli" kategoride yer alan Isparta'da salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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