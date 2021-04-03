İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Niğde'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Niğde'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kentte yaya ve araç trafiği de azaldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Kısıtlamadan muaf olan esnaflar, sabah saatlerinde iş yerlerini açtı.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı kentte, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

-Yozgat

Kovid-19 risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Yozgat'ta da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf işletmeler faaliyetlerini yürütürken, bazı vatandaşlar yürüme mesafesindeki bakkal, market ve fırınlardan alışveriş yaptı.

Büyük ölçüde kısıtlamaya uyulduğu görülen kentte, emniyet ekipleri cadde girişlerinde denetimlerini sürdürdü.

Nevşehir

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk, Lale ve Milli İrade caddeleri ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu kent merkezi kısıtlamanın başladığı dün akşam saat 21.00 itibarıyla sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ana caddelerdeki kavşaklarda uygulama yaparak trafikteki araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.

Sivas

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin simgesi tarihi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.

Niğde

Niğde'de, kentin işlek noktalarından Paşakapı, İstasyon ve Dr. Sami Yağız caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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