Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu
14.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:55
Konyaaltı Sahilinde kısıtlamadan muaf tutulan turistler Yürüyüş ve spor yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur sessizliğe büründü.
Konyaaltı Sahilinde kısıtlamadan muaf tutulan turistler
Yürüyüş ve spor yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur sessizliğe büründü. Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş