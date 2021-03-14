Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

14.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:55

Konyaaltı Sahilinde kısıtlamadan muaf tutulan turistler Yürüyüş ve spor yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur sessizliğe büründü.

Konyaaltı Sahilinde kısıtlamadan muaf tutulan turistler

Yürüyüş ve spor yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur sessizliğe büründü. Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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