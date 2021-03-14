Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

Konyaaltı Sahilinde kısıtlamadan muaf tutulan turistler Yürüyüş ve spor yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur sessizliğe büründü.

Konyaaltı Sahilinde kısıtlamadan muaf tutulan turistler

Yürüyüş ve spor yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur sessizliğe büründü. Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş