Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

24.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta sonu da kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Yağışın etkili olduğu kentte, ünlü sahiller sessizliğe büründü. Yaz döneminde binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı sahilinde, yağmurun da etkisiyle az sayıda turist yürüyüş yaptı.

Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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