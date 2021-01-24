Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta sonu da kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Yağışın etkili olduğu kentte, ünlü sahiller sessizliğe büründü. Yaz döneminde binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı sahilinde, yağmurun da etkisiyle az sayıda turist yürüyüş yaptı.

Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş