Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor
Kısıtlama nedeniyle kapalı olan Sanat Sokak'tan görüntü Gazi Caddesi'nden görüntü Pir Baba Parkı çevresinden görüntü ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kısıtlama nedeniyle kapalı olan Sanat Sokak'tan görüntü
Gazi Caddesi'nden görüntü
Pir Baba Parkı çevresinden görüntü ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan