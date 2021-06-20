Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Kısıtlama nedeniyle kapalı olan Sanat Sokak'tan görüntü Gazi Caddesi'nden görüntü Pir Baba Parkı çevresinden görüntü ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama nedeniyle kapalı olan Sanat Sokak'tan görüntü

Gazi Caddesi'nden görüntü

Pir Baba Parkı çevresinden görüntü ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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