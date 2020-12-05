İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti

05.12.2020 07:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 07:17
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cuma 21.00 ve Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da polis denetimleri gece boyunca devam etti.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cuma 21.00 ve Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da polis denetimleri gece boyunca devam etti.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da koronavirüs ile mücadelede denetimler arttırıldı. Kentte birçok noktada kurulan kontrol noktalarında gece boyunca araçlar tek tek kontrol edildi. Denetimlerde, vatandaşların izin belgelerine bakılarak, belgesi olmayanlara para cezası kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.


- İstanbul
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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